Nuovo DPCM, cosa si puo' fare dopo le 18 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ristoranti e bar chiuderanno anticipatamente Con il Nuovo DPCM, presentato domenica 25 ottobre dal Premier Giuseppe Conte sono tante le restrizioni imposte, a carattere nazionale con lo scopo di limitare e far diminuire la curva epidemiologica. Nel corso della conferenza stampa è stato ribadito come non sia amata la parola coprifuoco per questo si fa appello al buon senso delle singole persone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Conte (@giuseppeconte ufficiale) in data: 25 Ott 2020 alle ore 6:34 PDT Dalle 18 in poi bar e ristoranti rimarranno chiusi: questo significa nessuna cena o aperitivo. Salvo restando che colazioni e pranzi sono consentiti, con un massimo di 4 persone (escluso il nucleo familiare) e con la possibilità di fare asporto fino a ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - Sofiajeanne : RT @GenCar5: Ricevo da collega intelligente provocazione: 'il nuovo #Dpcm prevede la chiusura di cinema e teatri. Chiudiamo anche noi che c… - NocnyPatrol : RT @CesareSacchetti: Dopo Napoli, arriva anche la Sicilia. A Siracusa sono scesi in strada in massa per protestare contro le chiusure e il… -