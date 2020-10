Nuovo Dpcm: cosa si può fare e non fare da oggi nell'Italia in semi-lockdown (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Dpcm 24 ottobre, il ventunesimo dell'era del coronavirus, spegne la luce alle 18 per bar, pub e ristoranti, chiude cinema, teatri e sale da concerti e con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ... Leggi su today (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il24 ottobre, il ventunesimo dell'era del coronavirus, spegne la luce alle 18 per bar, pub e ristoranti, chiude cinema, teatri e sale da concerti e con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - GiuseppeDiSilv6 : @GiuseppeConteIT,con il nuovo #DPCM,fa chiudere 'Ristoranti-Bar-Pub'alle18:00,mentre'BanglaMarket-Kebabbari' NÓ!...… - Daniele_Manca : In Lombardia, Campania, Sicilia il coprifuoco scatta alle 23 Nel Lazio e in Calabria il coprifuoco scatta alle 24,… -