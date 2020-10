Nuovo Dpcm, Bonaccini: “Governo valuti qualche correzione” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Il Governo ascolti la protesta civile, mentre non è tollerabile quella che strumentalizza rabbia e disperazione per creare rabbia sociale, e provi a valutare se qualche correzione ci potrà essere“. Lo ha dichiarato Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni in un’intervista al TG3. “Secondo noi era meglio chiudere i centri commerciali il sabato e la domenica dove si affolla tanta gente che ristoranti, teatri, cinema e palestre che rispettavano le regole” ha aggiunto. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Il Governo ascolti la protesta civile, mentre non è tollerabile quella che strumentalizza rabbia e disperazione per creare rabbia sociale, e provi a valutare secorrezione ci potrà essere“. Lo ha dichiarato Stefano, presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni in un’intervista al TG3. “Secondo noi era meglio chiudere i centri commerciali il sabato e la domenica dove si affolla tanta gente che ristoranti, teatri, cinema e palestre che rispettavano le regole” ha aggiunto.

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MeryParavati : @carmelitadurso Grazie Barbara per aver dato voce ai tassisti,credimi ,sono abbandonati,non abbiamo più un€ e il nu… - Blueroslion : RT @lucarango88: Monta la rabbia dei ristoratori, dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati dal nuovo #Dpcm. In migliaia in p… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, ristorazione, spettacolo, turismo e sport: ecco gli aiuti in arrivo Il Sole 24 ORE Chiusure anticipate, Confcommercio insorge: "Così si manda in malora un settore intero"

«Dopo questa ennesima mazzata aspettiamo al varco lo Stato con i ristori promessi, che devono essere congrui e veloci». Anche Gianni Indino, presidente di Confcommercio provinciale di Rimini, batte ca ...

Covid-19, Conte e scuola: “Decisione sulla didattica a distanza non facile, confidiamo duri solo qualche settimana…”. Le parole del Premier

Covid-19, la situazione in Italia Scendono a 17.012 i nuovi casi di coronavirus in Italia e lo rende noto il bollettino del ministero della Salute, specificando ?

«Dopo questa ennesima mazzata aspettiamo al varco lo Stato con i ristori promessi, che devono essere congrui e veloci». Anche Gianni Indino, presidente di Confcommercio provinciale di Rimini, batte ca ...Covid-19, la situazione in Italia Scendono a 17.012 i nuovi casi di coronavirus in Italia e lo rende noto il bollettino del ministero della Salute, specificando ?