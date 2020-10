Nuovo Dpcm, anche Catania alza la testa: centinaia di persone protestano in centro (Di lunedì 26 ottobre 2020) Catania, 26 ott – E’ una domenica come tutte le altre nella cittadina etnea. Tuttavia, come in ogni altra parte d’Italia, la città è attraversata dalla notizia del Nuovo Dpcm. Le restrizioni, che partiranno dal 26 ottobre e che dureranno fino al 24 novembre, impatteranno in modo diretto tutte le attività di ristorazione e chi si occupa del wellness connesso alle attività sportive. Un duro colpo, un boccone amaro che sopraggiunge dopo aver vissuto l’iniziale lockdown primaverile. Catania alza la testa Il popolo catanese, già alla vigilia dell’ultima domenica senza Dpcm restrittivo, si organizza per dire no alle chiusure. Nasce un movimento che sui social lancia un messaggio di riunione: «Tu mi chiudi, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 ottobre 2020), 26 ott – E’ una domenica come tutte le altre nella cittadina etnea. Tuttavia, come in ogni altra parte d’Italia, la città è attraversata dalla notizia del. Le restrizioni, che partiranno dal 26 ottobre e che dureranno fino al 24 novembre, impatteranno in modo diretto tutte le attività di ristorazione e chi si occupa del wellness connesso alle attività sportive. Un duro colpo, un boccone amaro che sopraggiunge dopo aver vissuto l’iniziale lockdown primaverile.laIl popolo catanese, già alla vigilia dell’ultima domenica senzarestrittivo, si organizza per dire no alle chiusure. Nasce un movimento che sui social lancia un messaggio di riunione: «Tu mi chiudi, ...

Faccio appello al governo perché lo riveda". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, commentando i contenuti del nuovo Dpcm. "I ristoratori non possono essere trattati come untori. Non ci sono ...

Viareggio, 26 ottobre 2020 - Martedì mattina alle 10, in piazza Mazzini, a Viareggio, si terrà una protesta contro il nuovo decreto Dpcm per la chiusura di bar e ristoranti alle 18. Con un post su Fb ...

