Nuovo Dpcm agita la maggioranza. Renzi attacca: «Va cambiato». Ira di Zingaretti: «No a doppi giochi» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Nuovo Dpcm crea fibrillazioni nella maggioranza. Matteo Renzi si dice intenzionato a chiedere che venga modificato, la sua Italia Viva fa trapelare l'irritazione della ministra... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilcrea fibrillazioni nella. Matteosi dice intenzionato a chiedere che venga modificato, la sua Italia Viva fa trapelare l'irritazione della ministra...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - KentAllard23 : RT @Corriere: Il nuovo Dpcm e i cinema chiusi, un gestore sfida le norme: «Io non mi fermo» - UGiangrieco : RT @Corriere: Il nuovo Dpcm e i cinema chiusi, un gestore sfida le norme: «Io non mi fermo» -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, ristorazione, spettacolo, turismo e sport: ecco gli aiuti in arrivo Il Sole 24 ORE Dpcm: Uiv,in bar-ristoranti mancate vendite vino per 1,2 mld

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Nel 2020 il vino italiano di qualità, anche per il nuovo lockdown serale ... commentando l'ultimo Dpcm anti-Covid19 in vigore da oggi sino al 24 novembre. Secondo le stime del ...

BRA/ Covid-19: “Ciascuno di noi si deve impegnare per far scendere la curva epidemiologica”

CUNEO CRONACA - Da oggi, lunedì 26 ottobre, entrano in vigore su tutto il territorio nazionale le misure di contenimento contenute nel Dpcm del 24 ottobre. Tra le prescrizioni introdotte dal nuovo ...

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Nel 2020 il vino italiano di qualità, anche per il nuovo lockdown serale ... commentando l'ultimo Dpcm anti-Covid19 in vigore da oggi sino al 24 novembre. Secondo le stime del ...CUNEO CRONACA - Da oggi, lunedì 26 ottobre, entrano in vigore su tutto il territorio nazionale le misure di contenimento contenute nel Dpcm del 24 ottobre. Tra le prescrizioni introdotte dal nuovo ...