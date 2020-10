Nuoto, ISL 2020. Quarta tappa (1. giornata): Dressel e Koch infiammano Budapest. Bis nella rana di Lilly King. Orsi secondo in staffetta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Caeleb Dressel e Marco Koch: portano la loro firma le prestazioni da ricordare della prima giornata della Quarta tappa della International Swimming League che ha visto affrontarsi DC Trident, Cali Condors, Iron e NY Breakers con un solo italiano in gara, Marco Orsi, impegnato nella staffetta 4×100 stile libero uomini. Dressel ha preso per mano i “suoi” Cali Condors e, con un doppio successo individuale, ha guidato la squadra al primo posto in classifica, provvisorio ma che assomiglia tanto a una fuga, con 321.5 punti all’attivo. Seconda piazza per i NY Breakers con 210 punti, terzo per gli iron di Hosszu e Orsi con 199 e quarto e per i DC Trident con 146.5 punti. Lo specialista dello stile libero ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Caelebe Marco: portano la loro firma le prestazioni da ricordare della primadelladella International Swimming League che ha visto affrontarsi DC Trident, Cali Condors, Iron e NY Breakers con un solo italiano in gara, Marco, impegnato4×100 stile libero uomini.ha preso per mano i “suoi” Cali Condors e, con un doppio successo individuale, ha guidato la squadra al primo posto in classifica, provvisorio ma che assomiglia tanto a una fuga, con 321.5 punti all’attivo. Seconda piazza per i NY Breakers con 210 punti, terzo per gli iron di Hosszu econ 199 e quarto e per i DC Trident con 146.5 punti. Lo specialista dello stile libero ...

La giornata d'apertura del secondo round dell'International Swimming League, in svolgimento alla Duna Arena di Budapest, è illuminata dal turco Emre Sakci che stampa il record europeo in vasca corta

Il primato mondiale appartiene all'olimpionico sudafricano Cameron Van der Burgh in 25'25. Il neo primatista torna subito in gara con gli Iron per la staffetta che vede anche Marco Orsi

La giornata d’apertura del secondo round dell’International Swimming League, in svolgimento alla Duna Arena di Budapest, è illuminata dal turco Emre Sakci che stampa il record europeo in vasca corta d ...Il primato mondiale appartiene all'olimpionico sudafricano Cameron Van der Burgh in 25'25. Il neo primatista torna subito in gara con gli Iron per la staffetta che vede anche Marco Orsi, la cui frazio ...