NUNEZ SUBITO PROTAGONISTA | L’ATTACCANTE ARRIVATO AL POSTO DI CAVANI SI PRENDE IL BENFICA

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilsi gode il “mini Matador”, Darwin. L’attaccante uruguayano, classe 1999, è cresciuto con il mito di, il bomber di cui ha preso ilnel. L’ex Napoli e PSG, infatti, sembrava ad un passo dall’approdare alle “Aquile” lo scorso agosto, prima che rinunciasse al trasferimento, preferendo il Manchester United. Ilallora ha virato su, l’erede del Matador, che per ora sta ben figurando. Ancora nessun gol, per lui, nella Primera Liga portoghese, dove però ha collezionato già 5 assist in 4 partite. Ma nel suo esordio in una competizione europea, Darwinha lasciatoil segno, Per l’attaccante una tripletta, nella ...