Numeri coronavirus 26 ottobre | cosa c’è di positivo e di negativo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) I26– dopo 21.273 nuovi contagi in sole 24 ore – segnano un aumento dei nuovi positivi pari a 17.012 con 141 decessi. Questi i datioggi, con una salita dei nuovi contagi che sembra scendere, come ogni lunedì, per via del fatto che nel weekend si fanno meno tamponi. A differenza delle precedenti giornate, in cui si arrivava anche a 170 mila tamponi, nelle ultime 24 ore sono stati processati solamente 124.686 test. Le persone attualmente positive sono 236.684 e con i decessi di oggi la conta dei morti da inizio pandemia sale a 37.479. I dimessi e guariti di oggi sono 2.423 – dato che porta il totale da inizio pandemia a 268.626 -. Oggi ci sono stati 1.067 nuovi ricoveri di cui 76 in terapia intensiva per un ...