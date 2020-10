Novara-Casalmaggiore, Serie A1 Femminile 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Igor Gorgonzola Novara ospita la VBC Èpiù Casalmaggiore: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per l’ottava giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021. Novara torna sul campo di casa dopo la vittoria strappata al tie-break a Scandicci per sfidare Casalmaggiore, reduce dal turno di riposo. L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile in diretta streaming su LVF TV, il canale ufficiale della Lega cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’OTTAVA ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Igor Gorgonzolaospita la VBC Èpiù: eccoe come vedere intv eil match valido per l’ottava giornata di andellaA1torna sul campo di casa dopo la vittoria strappata al tie-break a Scandicci per sfidare, reduce dal turno di riposo. L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile insu LVF TV, il canale ufficiale della Lega cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’OTTAVA ...

zazoomblog : Novara-Casalmaggiore Serie A1 Femminile 2020-2021: data orario diretta tv e streaming - #Novara-Casalmaggiore… - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021: ecco data, orario e come vedere il match dell'ottava giornata #Novara-… - CarlottaRossi11 : Pallavolo A1 femminile - Casalmaggiore: nessuna lesione al ginocchio per Laura Melandri, si spera nel recupero per… - iVolleymagazine : Pallavolo A1 femminile - Casalmaggiore: nessuna lesione al ginocchio per Laura Melandri, si spera nel recupero per… -