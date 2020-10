Non ha la mascherina, donna viene arrestata: è caos – VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Firenze attimi di concitazione e caos nel centro della città: una donna è finita in manette per non aver indossato la mascherina. Stava portando a spasso il cane. donna… Questo articolo Non ha la mascherina, donna viene arrestata: è caos – VIDEO è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Firenze attimi di concitazione enel centro della città: unaè finita in manette per non aver indossato la. Stava portando a spasso il cane.… Questo articolo Non ha la: èè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Non mascherina Non indossa la mascherina, tensione. Intervengono i vigili e la portano al Comando LA NAZIONE Botte al gestore del rifugio

«Abbiamo solo fatto notare ai due clienti che senza mascherina protettiva non si poteva stare né all’interno del rifugio né nello spazio esterno, peraltro recintato e dunque a tutti gli effetti parte ...

COVID - Cirio: «Mettiamo sempre la mascherina e seguiamo le regole del distanziamento sociale»

“Ora queste categorie non possono essere lasciate sole”, sostiene Cirio ... Infine, Cirio si permette di rivolgere una raccomandazione a tutti i piemontesi: “Mettiamo sempre la mascherina e seguiamo ...

