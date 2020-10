Non fatevi fregare: Dybala e Ronaldo, perché la Juve è ancora la squadra da battere (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nonostante il Covid 19 che mette in difficoltà le squadre costringendole a fare spesso a meno di giocatori determinanti, si cerca di procedere a passo spedito in campionato per poi presentarsi nel migliore dei modi all'esame europeo. È appena terminata la settimana di Champions e di E-League e i risultati sembrano confortare le speranze delle nostre di ben figurare. Vince a Kiev la Juventus contro la Dinamo, confermando qualche progresso rispetto all'opaca prestazione di Crotone, successo che però non deve illudere perché l'avversario non era tale da costituire un esame insormontabile. Per questo Pirlo sta tuttora studiando il "cantiere" per poter mettere in campo la migliore formazione che, con il rientro di Dybala e Ronaldo, sarà ancora la squadra da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nonostante il Covid 19 che mette in difficoltà le squadre costringendole a fare spesso a meno di giocatori determinanti, si cerca di procedere a passo spedito in campionato per poi presentarsi nel migliore dei modi all'esame europeo. È appena terminata la settimana di Champions e di E-League e i risultati sembrano confortare le speranze delle nostre di ben figurare. Vince a Kiev lantus contro la Dinamo, confermando qualche progresso rispetto all'opaca prestazione di Crotone, successo che però non deve illudere perché l'avversario non era tale da costituire un esame insormontabile. Per questo Pirlo sta tuttora studiando il "cantiere" per poter mettere in campo la migliore formazione che, con il rientro di, saràlada ...

andrelettrico : @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Egregi Vi ripeto fatevi sentire e state al fianco delle persone oneste che lavora… - CarloBianconi7 : Ritwitto Ninetta ed aggiungo: siate gentili, siate Covid_super_educati. State lontani dai non conviventi il più pos… - FranciCosta9 : @Rinaldi_euro Sarebbe l'ora! Non fatevi coinvolgere, perché aspettano solo di scaricare le loro responsabilità. - Lara56473073 : @gre19831 Non fatevi il sangue amaro, ognuno ha le proprie idee condivisibili o meno - BUMKEYCULT : ma voi che credete di poter parlare cosi liberamente sulla questione rapporto exo/jongdae, non vivete insieme a lor… -

Ultime Notizie dalla rete : Non fatevi Raz Degan/ Polemica per post sul Covid 'Non fatevi prendere in giro', critiche web Il Sussidiario.net Raz Degan/ Polemica per post sul Covid “Non fatevi prendere in giro”, critiche web

Raz Degan, ex di Paola Barale finito al centro delle critiche web per un post social sul Covid: "Anche tu diffondi bufale".

Tonno di coniglio, la «carne in vasetto» perfetta per l’estate

Piatto classico della tradizione piemontese il tonno di coniglio è stato ingiustamente un po’ dimenticato. Vale la pena di riscoprirlo, non solo perché la ricetta è facile e si fa senza esitazioni, ma ...

Raz Degan, ex di Paola Barale finito al centro delle critiche web per un post social sul Covid: "Anche tu diffondi bufale".Piatto classico della tradizione piemontese il tonno di coniglio è stato ingiustamente un po’ dimenticato. Vale la pena di riscoprirlo, non solo perché la ricetta è facile e si fa senza esitazioni, ma ...