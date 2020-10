Non c’è cultura della cultura (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Claudio Tortora Si, la cultura è stata totalmente calpestata! Crediamo che tutte le decisioni siano per combattere il virus,per cautelare le persone e non diffondere il contagio. Bene. Ma mi chiedo e vi chiedo, quale è il grado di pericolosità di una sala cinematografica che può ospitare 100 persone e ne mette venti in assoluta sicurezza? Quale è il problema per una sala teatrale che ne può mettere cento di persone e ne mette venti o anche di sale da 500 posti che ne mette 200? In considerazione che nei bar, nei centri commerciali, sui campi da gioco dove ci sono positivi e si abbracciano tra di loro come se niente fosse. In televisione, per esempio, perché non si chiudono le tante trasmissioni di spettacolo dove ci sono contatti evidenti, vedi ballando sotto le stelle, oppure altre dove ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Claudio Tortora Si, laè stata totalmente calpestata! Crediamo che tutte le decisioni siano per combattere il virus,per cautelare le persone e non diffondere il contagio. Bene. Ma mi chiedo e vi chiedo, quale è il grado di pericolosità di una sala cinematografica che può ospitare 100 persone e ne mette venti in assoluta sicurezza? Quale è il problema per una sala teatrale che ne può mettere cento di persone e ne mette venti o anche di sale da 500 posti che ne mette 200? In considerazione che nei bar, nei centri commerciali, sui campi da gioco dove ci sono positivi e si abbracciano tra di loro come se niente fosse. In televisione, per esempio, perché non si chiudono le tante trasmissioni di spettacolo dove ci sono contatti evidenti, vedi ballando sotto le stelle, oppure altre dove ...

