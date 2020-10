Non basta super Ibrahimovic al Milan: la Roma fa 3-3 a San Siro (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una battaglia senza sosta. Per 90 minuti Milan e Roma si sfidano in un incontro spettacolare a San Siro con contropiedi in rapida successione e gol a grappoli. Finisce 3-3. I rossoneri restano in testa alla classifica, mentre i capitolini puntano con decisione alla zona Europa League.LA GARAbastano due minuti al Milan per sbloccare l'incontro: palla perfetta di Leao per Ibrahimovic che si infila nella difesa della Roma, salta Mirante e deposita in rete. I rossoneri sembrano incontenibili e stringono gli ospiti nella loro metà campo. Tuttavia lentamente i giallorossi prendono campo e arrivano al pareggio sfruttando un'uscita a vuoto di Tatarusanu che manca l'intervento e agevola il colpo di testa di Dzeko. Dopo 15 minuti è già 1-1. La partita ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una battaglia senza sosta. Per 90 minutisi sfidano in un incontro spettacolare a Sancon contropiedi in rapida successione e gol a grappoli. Finisce 3-3. I rossoneri restano in testa alla classifica, mentre i capitolini puntano con decisione alla zona Europa League.LA GARAno due minuti alper sbloccare l'incontro: palla perfetta di Leao perche si infila nella difesa della, salta Mirante e deposita in rete. I rossoneri sembrano incontenibili e stringono gli ospiti nella loro metà campo. Tuttavia lentamente i giallorossi prendono campo e arrivano al pareggio sfruttando un'uscita a vuoto di Tatarusanu che manca l'intervento e agevola il colpo di testa di Dzeko. Dopo 15 minuti è già 1-1. La partita ...

