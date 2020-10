No, il Consiglio supremo di difesa convocato da Mattarella per il 27 ottobre non ha il potere di dichiarare lo stato di guerra (Di lunedì 26 ottobre 2020) Venerdì 23 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato su YouTube il 21 ottobre da un account dedicato alla diffusione di filmati complottisti e terrapiattisti, gestito da un singolo e che dalla sua creazione, avvenuta nel 2007, ha ottenuto circa 47mila visualizzazioni. Il video oggetto della nostra verifica si intitola «Chiamata ufficiale delle armi contro il popolo italiano» e contiene la notizia della convocazione del Consiglio supremo di difesa per il prossimo 27 ottobre da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Dedicato a chi ancora non ha capito dove stiamo arrivando» esordisce l’autore del video, ... Leggi su facta.news (Di lunedì 26 ottobre 2020) Venerdì 232020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video pubblicato su YouTube il 21da un account dedicato alla diffusione di filmati complottisti e terrapiattisti, gestito da un singolo e che dalla sua creazione, avvenuta nel 2007, ha ottenuto circa 47mila visualizzazioni. Il video oggetto della nostra verifica si intitola «Chiamata ufficiale delle armi contro il popolo italiano» e contiene la notizia della convocazione deldiper il prossimo 27da parte del presidente della Repubblica Sergio. «Dedicato a chi ancora non ha capito dove stiamo arrivando» esordisce l’autore del video, ...

