Niente Ztl e strisce blu. La ricetta della Saltamartini per Roma (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Anziché le chiusure alle 18 di quelle attività che hanno investito per esercitare nel pieno rispetto delle norme di prevenzione covid, bisogna intervenire per decongestionare il trasporto pubblico locale. Autobus e metro delle grandi città sono ancora strapieni. A Roma, la Raggi apra subito le zone Ztl così da rendere possibile l'accesso libero alle macchine, strisce blu non siano più a pagamento così da garantire possibilità di parcheggio per chi va a lavorare in macchina senza dover spendere una fortuna, Zingaretti chiami le aziende private che hanno pullman e li metta a disposizione per aggiungerli ai mezzi Atac e Contral oggi in circolazione così da avere più corse con maggiore frequenza ed evitare sopraffollamenti». Lo scrive su Facebook la deputata della ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Anziché le chiusure alle 18 di quelle attività che hanno investito per esercitare nel pieno rispetto delle norme di prevenzione covid, bisogna intervenire per decongestionare il trasporto pubblico locale. Autobus e metro delle grandi città sono ancora strapieni. A, la Raggi apra subito le zone Ztl così da rendere possibile l'accesso libero alle macchine,blu non siano più a pagamento così da garantire possibilità di parcheggio per chi va a lavorare in macchina senza dover spendere una fortuna, Zingaretti chiami le aziende private che hanno pullman e li metta a disposizione per aggiungerli ai mezzi Atac e Contral oggi in circolazione così da avere più corse con maggiore frequenza ed evitare sopraffollamenti». Lo scrive su Facebook la deputata...

tempoweb : Niente Ztl e strisce blu. La ricetta della Saltamartini per Roma #barbarasaltamartini #virginiaraggi #ztl #roma… - birrozza68 : @riccardogguerra @GraRulli @lucasappino @dariofrance Necessario se non si fa niente per evitarlo, invece di potenzi… - rep_palermo : Palermo, niente fiere e divieto di fermarsi nella Ztl: ecco la stretta anti Covid di Orlando [aggiornamento delle 0… - pirredda5 : @armidmar Certo che fa finta di niente .. se ne accorgeranno quando inguaierà il campeggio sotto casa sua o dentro la ZTL ... - Hawana91 : @LisadaCa E dirò di più l'ho pure noleggiato e per spostamenti relativamente rapidi in zone ztl non è per niente male -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Ztl Torino, niente Ztl in centro anche a ottobre: prorogata la sospensione per il Covid La Repubblica Niente Ztl e strisce blu. La ricetta della Saltamartini per Roma

Autobus e metro delle grandi città sono ancora strapieni. A Roma, la Raggi apra subito le zone Ztl così da rendere possibile l’accesso libero alle macchine, strisce blu non siano più a pagamento così ...

Roma, Ztl vietata con i locali aperti ma libera quando si chiude. Bordoni: «Raggi incosciente»

E la Ztl? A Roma rimane chiusa. Una situazione che preoccupa ancora ... dell’Azienda Tessile Romana di largo Argentina - niente turisti, nè impiegati comunali, ministeriali, delle varie ...

Autobus e metro delle grandi città sono ancora strapieni. A Roma, la Raggi apra subito le zone Ztl così da rendere possibile l’accesso libero alle macchine, strisce blu non siano più a pagamento così ...E la Ztl? A Roma rimane chiusa. Una situazione che preoccupa ancora ... dell’Azienda Tessile Romana di largo Argentina - niente turisti, nè impiegati comunali, ministeriali, delle varie ...