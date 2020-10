Niente palestra | sport all’aperto da soli | in piscina soltanto se «di interesse nazionale» | le regole per lo sport dopo il nuovo Dpcm

Leggi su open.online

(Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Chiudono le piscine, ma non per i pallanuotisti professionali. Sospesi i corsi di danza, ma non lo yoga se fatto all’aperto. No aglidi squadra, tranne per i professionisti. L’ultimodel governo apre a una miriade di nuovi scenari per loindividuale e di gruppo. Non basta più la distinzione, tipica della Fase 1, tra, jogging e attività motoria. Per orientarsi nell’Italia della seconda ondata da Coronavirus (e del secondo semi-lockdown) occorre memorizzare attentamente le risposte fornite dal dipartimento dellosul sito del governo. Si possono praticare glidi squadra? ...