Nicoletta Larini, fidanzata Stefano Bettarini: "Sei la mia vita"

Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini, dedica delle dolci parole d'amore al compagno che è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Dopo essere stato uno dei protagonisti della prima edizione condotta da Ilary Blasi e … L'articolo Nicoletta Larini, fidanzata Stefano Bettarini: "Sei la mia vita" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

