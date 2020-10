Niccolò figlio di Stefano Bettarini: come sta oggi dopo l’incidente (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel luglio del 2018 Niccolò Bettarini figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura è stato vittima di una brutale aggressione. Ecco come sta oggi Fonte Facebook – The Social PostSeppur non sia celebre come la madre e il padre, negli anni Niccolò Bettarini è riuscito a guadagnarsi gli onori delle cronache. Il figlio della showgirl Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano Bettarini circa due anni fa è stato protagonista di un’aggressione fuori da un locale notturno. Ha ricevuto diverse coltellate, ma grazie all’intervento tempestivo degli amici ha ricevuto i soccorsi del caso ed è riuscito a sopravvivere (anche grazie ad ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nel luglio del 2018 Niccolòdie Simona Ventura è stato vittima di una brutale aggressione. EccostaFonte Facebook – The Social PostSeppur non sia celebrela madre e il padre, negli anni Niccolòè riuscito a guadagnarsi gli onori delle cronache. Ildella showgirl Simona Ventura e dell’ex calciatorecirca due anni fa è stato protagonista di un’aggressione fuori da un locale notturno. Ha ricevuto diverse coltellate, ma grazie all’intervento tempestivo degli amici ha ricevuto i soccorsi del caso ed è riuscito a sopravvivere (anche grazie ad ...

invneverland_ : non so per quale assurdo motivo stanotte ho sognato che ero con Lily, Marshall, Ted e Barney di HIMYM su un treno c… - GDGRSI : @niccolo_c FFOO:XK NON HA MASCHERINA? IO:FACCIO SANIFICAZIONI E TEST SU QUALITÀ DELL'ARIA E SI EVINCE CHE LE MASCHE… - laura_lavespa : @ari_hill93 Londra ?? Avevo promesso a Niccolò (mio figlio) che ci saremmo andati! Chissà quando sarà possibile ?? - RealGilbert_ : NICCOLÓ E MO TI FAI IN CULO FIGLIO MIO - fedelixy : @NiccoloJunior Ceh, tu non sei un bambino come gli altri, TU SEI IL FIGLIO DI NICCOLÒ -