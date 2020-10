Nations League 2020/2021: Bosnia Erzegovina-Italia si disputerà a Sarajevo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bosnia Erzegovina-Italia si disputerà allo stadio ‘Grbavica’ di Sarajevo, mercoledì 18 novembre, a partire dalle ore 20.45. Precedentemente il palcoscenico per il match sarebbe dovuto essere il ‘Bilino Polje’ di Zenica, sebbene la Federazione Bosniaca abbia deciso di cambiare la sede dell’incontro. Gli azzurri giocheranno contro l’Estonia e la Polonia, rispettivamente l’11 e il 15 novembre, prima della trasferta menzionata di Sarajevo. Il rullino di marcia dell’Italia di Mancini risulta attualmente convincente, sebbene il reparto offensivo non sia esattamente stato straripante nelle utime uscite: i margini di miglioramento sono evidenti. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020)si disputerà allo stadio ‘Grbavica’ di, mercoledì 18 novembre, a partire dalle ore 20.45. Precedentemente il palcoscenico per il match sarebbe dovuto essere il ‘Bilino Polje’ di Zenica, sebbene la Federazioneca abbia deciso di cambiare la sede dell’incontro. Gli azzurri giocheranno contro l’Estonia e la Polonia, rispettivamente l’11 e il 15 novembre, prima della trasferta menzionata di. Il rullino di marcia dell’di Mancini risulta attualmente convincente, sebbene il reparto offensivo non sia esattamente stato straripante nelle utime uscite: i margini di miglioramento sono evidenti.

