NASCAR Texas: la pioggia ferma la Cup (Di lunedì 26 ottobre 2020) La NASCAR Cup Series approda domenica al Texas Motor Speedway, sperando di trovare il tipico sole del Lone Star State…e invece si becca la pioggia! In un clima che assomiglia più all'Inghilterra che non all'arido stato degli Stati Uniti centrali, la AutoTrader EchoPark Automotive 500 viene fermata dopo i primi 52 giri di gara. Una pioggia fine ma insistente accompagna le 40 vetture fin dalla bandiera verde, ma poi si fa più insistente e bagna la pista. Non sono bastate cinque ore di asciugatura, con i potenti ventilatori a disposizione degli organizzatori, per riprendere le attività. A sera inoltrata la NASCAR ha annunciato il rinvio della gara per lunedì 26 ottobre. La bandiera verde sventolerà alle 10 del mattino ora locale, ...

Harrison Burton vince all”ultima curva la competizione autunnale di Fort Worth (Texas) della NASCAR Xfinity Series! Il #20 di casa Gibbs Racing ha strappato a Noah Gragson il successo all’uscita dell’ ...

La consueta panoramica settimanale sulle news che riguardano, piloti, team, circuiti e tanto altro nel mondo della NASCAR Cup series, e non solo ...

