NASCAR Cup Series, la pioggia rimanda la tappa in Texas (Di lunedì 26 ottobre 2020) La NASCAR Ha deciso di rimandare ad oggi l’Autotrader EchoPark Automotive 500, l’evento autunnale che annualmente si tiene al Texas Motor Speedway. Dopo un aver disputato i primi 52 passaggi, la seguitissima serie americana completerà la seconda prova della ‘semifinale’ dei Playoffs a partire dalle 15.00 (italiane) di questo pomeriggio. Lo spettacolo è assicurato nel catino di Fort Worth, la località in cui si sviluppa questo particolare ovale da un miglio e mezzo. Ricordiamo che la competizione è considerata ‘valida’ al raggiungimento della seconda Stage. Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) LaHa deciso dire ad oggi l’Autotrader EchoPark Automotive 500, l’evento autunnale che annualmente si tiene alMotor Speedway. Dopo un aver disputato i primi 52 passaggi, la seguitissima serie americana completerà la seconda prova della ‘semifinale’ dei Playoffs a partire dalle 15.00 (italiane) di questo pomeriggio. Lo spettacolo è assicurato nel catino di Fort Worth, la località in cui si sviluppa questo particolare ovale da un miglio e mezzo. Ricordiamo che la competizione è considerata ‘valida’ al raggiungimento della seconda Stage. Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

