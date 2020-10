Napoli: primo week da coprifuoco. Ultimi “sussulti” mentre in piazza va in scena il disagio sociale (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Si fa la fame, ma i teatri rimangono aperti”. Ha ricordato un “infuocato” Stefano Massini al talk show piazza Grande le parole di Shostakovich mentre i nazisti tentavano l’assedio di Leningrado. Con le debite differenze: il virus cinese non è Hitler ma sempre da una dittatura siamo stati “fregati”. Dal Palazzo della Regione al centro storico passando per piazza de ‘dei Martiri, il salotto buono della città, scendono in piazza i senza lavoro ma anche gente che solitamente non trovi nei cortei sbandierando striscioni. La Polizia è in assetto anti-sommossa, vola qualche petardo e qualche pomodoro sul portone sbarrato della Confindustria. De Luca fa dietro front, niente più il lockdown minacciato. Mi sento Cenerentola, che gioca con il tempo. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Si fa la fame, ma i teatri rimangono aperti”. Ha ricordato un “infuocato” Stefano Massini al talk showGrande le parole di Shostakovichi nazisti tentavano l’assedio di Leningrado. Con le debite differenze: il virus cinese non è Hitler ma sempre da una dittatura siamo stati “fregati”. Dal Palazzo della Regione al centro storico passando perde ‘dei Martiri, il salotto buono della città, scendono ini senza lavoro ma anche gente che solitamente non trovi nei cortei sbandierando striscioni. La Polizia è in assetto anti-sommossa, vola qualche petardo e qualche pomodoro sul portone sbarrato della Confindustria. De Luca fa dietro front, niente più il lockdown minacciato. Mi sento Cenerentola, che gioca con il tempo. A ...

clikservernet : Napoli: primo week da coprifuoco. Ultimi “sussulti” mentre in piazza va in scena il disagio sociale - Noovyis : (Napoli: primo week da coprifuoco. Ultimi “sussulti” mentre in piazza va in scena il disagio sociale) Playhitmusic… - infoitsport : GAZZETTA - Napoli, primo tempo inguardabile! Per Gattuso un successo diverso dagli altri - ria_valle : RT @LaStampa: Da Napoli a Torino medici sotto assedio: “Terapie intensive sature a metà novembre”. - panettos : RT @fanpage: Ci sarà anche il primo cittadino napoletano oggi in piazza per le proteste contro il coprifuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli primo Napoli: primo week da coprifuoco. Ultimi “sussulti” mentre in piazza va in scena il disagio sociale Il Fatto Quotidiano Palmeri: "Sarri? Con la Juve rapporto marcio! Bakayoko? Grande gesto di Gattuso. Il Tottenham..."

“Prima che iniziasse il campionato – ha dichiarato Palmeri - avevo indicato in Juve e Inter le favorite per lo scudetto. Resto dello stesso avviso, anche se strada facendo il Napoli potrà aumentare le ...

Una giocata decisiva, 1 tiro in curva e 15 palle toccate. La 1a di Callejon dal 1’, col rebus ruolo

UNA GIOCATA, NIENTE PIU’. Alla prima da titolare, dopo l’esordio per una manciata di minuti nel finale di domenica scorsa con lo Spezia, in cui non aveva quasi mai strusciato il pallone, l’ex Napoli ...

“Prima che iniziasse il campionato – ha dichiarato Palmeri - avevo indicato in Juve e Inter le favorite per lo scudetto. Resto dello stesso avviso, anche se strada facendo il Napoli potrà aumentare le ...UNA GIOCATA, NIENTE PIU’. Alla prima da titolare, dopo l’esordio per una manciata di minuti nel finale di domenica scorsa con lo Spezia, in cui non aveva quasi mai strusciato il pallone, l’ex Napoli ...