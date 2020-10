Napoli: manifestazione pacifica al Vomero contro le chiusure anticipate (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vomero: ieri sera protesta pacifica di circa duemila persone tra commercianti e cittadini. Cori contro il governatore De Luca e il premier Conte. Nella serata di ieri, domenica 25 ottobre, circa duemila persone tra cittadini e commercianti del Vomero sono scesi in piazza per protestare contro la chiusura alle 18 di bar e ristoranti stabilita dall’ultimo … Leggi su 2anews (Di lunedì 26 ottobre 2020): ieri sera protestadi circa duemila persone tra commercianti e cittadini. Coriil governatore De Luca e il premier Conte. Nella serata di ieri, domenica 25 ottobre, circa duemila persone tra cittadini e commercianti delsono scesi in piazza per protestarela chiusura alle 18 di bar e ristoranti stabilita dall’ultimo …

