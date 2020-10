Napoli, manifestazione nel quartiere Vomero contro le restrizioni anti-Covid. VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) Circa duemila persone - tra le quali commercianti, ristoratori, docenti, studenti, gestori di palestre e personal trainer - si sono radunate nella serata del 25 ottobre nel quartiere Vomero di Napoli per dare vita a un corteo pacifico contro le restrizioni decise da governo e Regione Campania volte a contrastare l'epidemia di coronavirus (LO SPECIALE). L'appuntamento è stato dato via social network. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 ottobre 2020) Circa duemila persone - tra le quali commerci, ristoratori, docenti, studenti, gestori di palestre e personal trainer - si sono radunate nella serata del 25 ottobre neldiper dare vita a un corteo pacificoledecise da governo e Regione Campania volte a contrastare l'epidemia di coronavirus (LO SPECIALE). L'appuntamento è stato dato via social network.

RaiNews : Dopo Napoli disordini e scontri anche a Roma, durante la manifestazione di protesta organizzata dall'estrema destra… - fanpage : 'La manifestazione sembrerebbe essere partita in maniera pacifica, poi è stata infiltrata da ultras, No Mask, pregi… - Corriere : Napoli, proteste e forte tensioni in piazza contro il coprifuoco - Delphi24782968 : RT @MinutemanItaly: Manifestazione al Vomero, Napoli, si sta concludendo, Carabinieri smobilitano, nessun incidente. Stavolta non potranno… - Stefyndq : RT @antodelprino: Sono rientrata ora dalla manifestazione di #Napoli, al Vomero. Ma lo sanno #Conte e #DeLuca cosa fanno a questa gente, a… -