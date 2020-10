Napoli, l’appello del vicepresidente del Teatro Stabile dopo la chiusura dei teatri (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Non vorrei essere nei panni di chi governa questa fase così terribile, in cui è davvero difficile trovare un bilanciamento tra la guerra al virus e la necessità l’economia e la tenuta sociale non subiscano un colpo mortale. Soprattutto ora, con questa seconda ondata, quando le risorse ingenti impiegate nella prima fase dal governo nazionale e regionale in Campania per fronteggiare l’emergenza economica cominciano a essere scarse.Proprio per questa consapevolezza, non mi iscrivo alle tifoserie e provo a ragionare laicamente. Confesso subito che avrei preferito, e penso saremmo ancora in tempo per farlo, delle forme di prelievo forzoso da stipendi e conti correnti dei cosiddetti garantiti. Nulla di bolscevico ma un piccolo straordinario segnale chiesto a ciascun contribuente che vive in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– “Non vorrei essere nei panni di chi governa questa fase così terribile, in cui è davvero difficile trovare un bilanciamento tra la guerra al virus e la necessità l’economia e la tenuta sociale non subiscano un colpo mortale. Soprattutto ora, con questa seconda ondata, quando le risorse ingenti impiegate nella prima fase dal governo nazionale e regionale in Campania per fronteggiare l’emergenza economica cominciano a essere scarse.Proprio per questa consapevolezza, non mi iscrivo alle tifoserie e provo a ragionare laicamente. Confesso subito che avrei preferito, e penso saremmo ancora in tempo per farlo, delle forme di prelievo forzoso da stipendi e conti correnti dei cosiddetti garantiti. Nulla di bolscevico ma un piccolo straordinario segnale chiesto a ciascun contribuente che vive in ...

