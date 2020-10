Napoli, la svolta pacifica del Vomero. Polizia rimuove i blocchi e segue il corteo: “Unitevi” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nessuna violenza, nessuno scontro. La città di Napoli si riscatta dalle violenze di venerdì a Santa Lucia. Al Vomero sono stati centinaia i cittadini che ieri sera hanno sfilato per le vie del Vomero al grido di “libertà!”. Da segnalare il comportamento esemplare delle forze dell’ordine, che hanno seguito il corteo senza imporre blocchi ai … L'articolo Napoli, la svolta pacifica del Vomero. Polizia rimuove i blocchi e segue il corteo: “Unitevi” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nessuna violenza, nessuno scontro. La città disi riscatta dalle violenze di venerdì a Santa Lucia. Alsono stati centinaia i cittadini che ieri sera hanno sfilato per le vie delal grido di “libertà!”. Da segnalare il comportamento esemplare delle forze dell’ordine, che hanno seguito ilsenza imporreai … L'articolo, ladelil: “Unitevi” Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Dopo Napoli, anche a Catania si è svolto un corteo di protesta contro il giro di vite deciso dal governo per evitare l'ulteriore diffusione del Covid. La manifestazione si è tenuta lungo la via Etnea.

