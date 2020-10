Napoli, la protesta dei commercianti a piazza del Plebiscito (FOTO e VIDEO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È una manifestazione pacifica in una piazza del Plebiscito gremita. Ognuno con una storia, ognuno con una sventura. Le rappresentanze sociali si susseguono una dopo l’altra al microfono. Artisti, intrattenitori, barman, mondo della scuola, tassisti. Ognuno con una personalissima storia di difficoltà, tutti con la stessa paura: non perdere il lavoro. In nuovo lockdown non è tollerabile. Le conseguenze del DPCM di ieri sono già disastrose. I discorsi delle rappresentanze sociali sono intervallati dallo slogan “Se mi chiudi poi mi paghi“, mente in sottofondo il rumore degli shaker dei barman scandisce il ritmo degli interventi. In ogni angolo della piazza un’istanza diversa. Presenti anche le forze dell’ordine ai due accessi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– È una manifestazione pacifica in unadelgremita. Ognuno con una storia, ognuno con una sventura. Le rappresentanze sociali si susseguono una dopo l’altra al microfono. Artisti, intrattenitori, barman, mondo della scuola, tassisti. Ognuno con una personalissima storia di difficoltà, tutti con la stessa paura: non perdere il lavoro. In nuovo lockdown non è tollerabile. Le conseguenze del DPCM di ieri sono già disastrose. I discorsi delle rappresentanze sociali sono intervallati dallo slogan “Se mi chiudi poi mi paghi“, mente in sottofondo il rumore degli shaker dei barman scandisce il ritmo degli interventi. In ogni angolo dellaun’istanza diversa. Presenti anche le forze dell’ordine ai due accessi ...

Agenzia_Ansa : No a chiusure, centinaia in piazza a #Napoli. Sit- in e cori al Vomero, forte presidio delle forze dell'ordine… - Agenzia_Ansa : #coronavirus sale l'#allerta del #Viminale 'rischio tensioni sociali'. Monta la #protesta, in centinaia nelle piazz… - RaiNews : Dopo Napoli disordini e scontri anche a Roma, durante la manifestazione di protesta organizzata dall'estrema destra… - thomasschael : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus sale l'#allerta del #Viminale 'rischio tensioni sociali'. Monta la #protesta, in centinaia nelle piazze a #N… - pissi_marini : RT @Monicanpl: “Se ci chiudi, devi pagare” La protesta a Piazza Plebiscito a Napoli #COVID__19 #napoli #skytg24 -