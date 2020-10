Napoli, il PS dell'ospedale non ha più posti disponibili: chiude (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Pronto Soccorso di Castellammare di Stabia è stato chiuso per mancanza di posti letto. A denunciare la situazione il dott. Pietro Di Cicco. Castellammare, chiuso Pronto Soccorso ospedale: mancavano posti letto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Pronto Soccorso di Castellammare di Stabia è stato chiuso per mancanza diletto. A denunciare la situazione il dott. Pietro Di Cicco. Castellammare, chiuso Pronto Soccorso: mancavanoletto su Notizie.it.

fattoquotidiano : L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano… - Agenzia_Ansa : No a chiusure, centinaia in piazza a #Napoli. Sit- in e cori al Vomero, forte presidio delle forze dell'ordine… - BentivogliMarco : Doppia solidarietà alle forze dell'ordine per la doppia beffa. Le aggressioni di ieri sera a #Napoli? come se nient… - FabioOffreda : #coronavirus #Ristoranti #commercianti #Napoli #Roma #Palermo #Milano, #Sud e #Nord.Giù le mani dalle forze dell’… - Filomen30847137 : RT @intuslegens: #Napoli non si ferma. Napoli combatte. Napoli è in prima linea contro gli aguzzini. Ogni sera, fino alla fine. La libertà… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dell Covid, in Campania 1.981 positivi su 11.569 tamponi Sky Tg24 protesta a napoli contro le misure anti coronavirus 1

protesta a napoli contro le misure anti coronavirus 2 Napoli in piazza ... i titolari dei bar, settori dell'indotto del turismo, ma anche studenti, esponenti dei centri sociali, singoli cittadini che ...

Proteste contro il Dpcm, a Napoli corteo sotto la Regione. "De Luca, dimettiti"

Migliaia i manifestanti che in serata si sono ritrovati in Piazza del Pebiscito a Napoli per protestare contro i provvedimenti del governo e della Regione e che hanno avuto il via libera dalle forze ...

protesta a napoli contro le misure anti coronavirus 2 Napoli in piazza ... i titolari dei bar, settori dell'indotto del turismo, ma anche studenti, esponenti dei centri sociali, singoli cittadini che ...Migliaia i manifestanti che in serata si sono ritrovati in Piazza del Pebiscito a Napoli per protestare contro i provvedimenti del governo e della Regione e che hanno avuto il via libera dalle forze ...