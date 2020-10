Napoli, agente Hysaj sul rinnovo: «Mi sono stancato. Vaglieremo altre proposte» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Hysaj è in scadenza con il Napoli il prossimo giugno: il rinnovo tarda ad arrivare, le parole dell’agente Giuffredi sul futuro del terzino albanese Il Napoli non ha ancora definito la situazione in merito al rinnovo di Elseid Hysaj. Il terzino albanese è in scadenza la prossima estate, con il suo agente Mario Giuffredi che a Radio Punto Nuovo si è espresso sul futuro del proprio assistito aprendo ad un cambio di maglia: «Non è legato al rinnovo di Gattuso. Non deve rinnovare se resta il mister: sono due anni che corro dietro al Napoli per il rinnovo. Mi sono stancato: ora è giusto che vagli le ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020)è in scadenza con ilil prossimo giugno: iltarda ad arrivare, le parole dell’Giuffredi sul futuro del terzino albanese Ilnon ha ancora definito la situazione in merito aldi Elseid. Il terzino albanese è in scadenza la prossima estate, con il suoMario Giuffredi che a Radio Punto Nuovo si è espresso sul futuro del proprio assistito aprendo ad un cambio di maglia: «Non è legato aldi Gattuso. Non deve rinnovare se resta il mister:due anni che corro dietro alper il. Mi: ora è giusto che vagli le ...

