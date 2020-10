Nagorno: già fallita la «tregua Usa», soldati russi al fronte (Di martedì 27 ottobre 2020) Trump, prima di affrontare gli ultimi tornanti delle presidenziali, voleva portare a casa un successo di politica estera di rilievo, ovvero imporre ad azeri e armeni nel Nagorno-Karabakh una mini-tregua che permettesse di far partire un nuovo giro di consultazioni e ponesse la Casa bianca al centro della trattativa. A questo obiettivo il segretario di Stato Mike Pompeo aveva lavorato tutto il week-end strappando alla fine un sì dai suoi omologhi in conflitto per far cessare gli spari per ieri … Continua L'articolo Nagorno: già fallita la «tregua Usa», soldati russi al fronte proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 ottobre 2020) Trump, prima di affrontare gli ultimi tornanti delle presidenziali, voleva portare a casa un successo di politica estera di rilievo, ovvero imporre ad azeri e armeni nel-Karabakh una mini-che permettesse di far partire un nuovo giro di consultazioni e ponesse la Casa bianca al centro della trattativa. A questo obiettivo il segretario di Stato Mike Pompeo aveva lavorato tutto il week-end strappando alla fine un sì dai suoi omologhi in conflitto per far cessare gli spari per ieri … Continua L'articolo: giàla «Usa»,alproviene da il manifesto.

