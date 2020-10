Municipio X | Vivarelli | parte percorso rinascita Parco Madonnetta

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – “Una buona notizia che tanti cittadini delX aspettavano da anni.ilper ladeldella. Al via infatti da oggi la consultazione preliminare di mercato delle proposte per il recupero e la gestione dell’ex Punto Verde Qualita’ ‘13.8 P.d.Z. B/8’”. Cosi’ in un post su facebook l’assessore alle Politiche Abitative di Roma Capitale, Valentina. “A giugno, con l’avviso pubblico per ridare vita all’area pubblica dell’ex citta’ del Rugby di Spinaceto Sud, abbiamo aperto una nuova stagione per gli ex Punti Verdi Qualita’. Vogliamo mettere fine, una volta per tutte, a quella delle occasioni perdute ...