MOVIOLA – Milan-Roma, Giacomelli dà rigore per contatto Bennacer-Pedro: molti dubbi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Episodio da MOVIOLA al 69′ di Milan-Roma, posticipo della quinta giornata di Serie A 2020/2021. A San Siro tanti dubbi per un rigore assegnato dall’arbitro Giacomelli alla Roma per un contatto in area tra Bennacer e Pedro. L’episodio è molto dubbio perché Bennacer sembra essere in anticipo rispetto al calciatore spagnolo che pesta il piede all’avversario. Per Giacomelli nessun dubbio e calcio di rigore per i giallorossi: dagli undici metri Veretout non sbaglia e firma il 2-2. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Episodio daal 69′ di, posticipo della quinta giornata di Serie A 2020/2021. A San Siro tantiper unassegnato dall’arbitroallaper unin area tra. L’episodio è moltoo perchésembra essere in anticipo rispetto al calciatore spagnolo che pesta il piede all’avversario. Pernessuno e calcio diper i giallorossi: dagli undici metri Veretout non sbaglia e firma il 2-2.

