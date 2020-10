MOVIOLA – Milan-Roma, altro rigore generoso di Giacomelli: contatto Mancini-Calhanoglu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Disastro Giacomelli a San Siro in occasione di Milan-Roma, match della quinta giornata di Serie A 2020/2021. Dopo il rigore inesistente assegnato alla Roma per un contatto tra Bennacer e Pedro, Giacomelli assegna un penalty ai rossoneri per un altro contatto questa volta tra Mancini e Calhanoglu. Il turco è caduto a terra e il direttore di gara ha deciso di concedere la massima punizione. Decisione giusta? In realtà, il rigore è alquanto generoso. Mancini non prende il pallone ma non tocca irregolarmente Calhanoglu. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Disastroa San Siro in occasione di, match della quinta giornata di Serie A 2020/2021. Dopo ilinesistente assegnato allaper untra Bennacer e Pedro,assegna un penalty ai rossoneri per unquesta volta tra. Il turco è caduto a terra e il direttore di gara ha deciso di concedere la massima punizione. Decisione giusta? In realtà, ilè alquantonon prende il pallone ma non tocca irregolarmente

