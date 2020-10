MotoGP, Mondiale 2020: Andrea Dovizioso e il sogno-titolo che svanisce nel modo peggiore (Di lunedì 26 ottobre 2020) Negli ultimi anni Andrea Dovizioso chiudeva la stagione deluso, ovviamente, per non aver vinto il titolo iridato nel Mondiale MotoGP, ma con la consapevolezza di aver perso contro un fuoriclasse assoluto come Marc Marquez e che lui ed il suo team avessero fatto il massimo o, quantomeno, qualcosa di molto simile. Tre campionati conclusi alle spalle di un pilota che entrerà nella leggenda delle due ruote, nei quali il romagnolo e la scuderia di Borgo Panigale avevano dimostrato il proprio valore. Il 2020 prendeva il via, più o meno, con le medesime aspettative. Sfidare il Cabroncito e provare l’assalto al tanto agognato sogno iridato. L’esordio di Jerez ha, sostanzialmente, estromesso dalla corsa il nemico pubblico numero uno. Da li in avanti, ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Negli ultimi annichiudeva la stagione deluso, ovviamente, per non aver vinto iliridato nel, ma con la consapevolezza di aver perso contro un fuoriclasse assoluto come Marc Marquez e che lui ed il suo team avessero fatto il massimo o, quantomeno, qualcosa di molto simile. Tre campionati conclusi alle spalle di un pilota che entrerà nella leggenda delle due ruote, nei quali il romagnolo e la scuderia di Borgo Panigale avevano dimostrato il proprio valore. Ilprendeva il via, più o meno, con le medesime aspettative. Sfidare il Cabroncito e provare l’assalto al tanto agognatoiridato. L’esordio di Jerez ha, sostanzialmente, estromesso dalla corsa il nemico pubblico numero uno. Da li in avanti, ...

