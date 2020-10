Morra: “A Cosenza situazione scandalosa in locali tamponi” – Video (Di lunedì 26 ottobre 2020) “E’ scandaloso quanto ho visto questa mattina effettuando un’ispezione presso i locali dell’Asp di Cosenza in cui si eseguono i tamponi. Fare un tampone in locali dell’Asp in cui non c’è la possibilità di rispettare i protocolli sanitari anti Covid-19 è vergognoso, sarebbe indecente usarli, quei locali, anche solo come depositi”. Lo rivela il senatore M5S Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia. “Dopo mesi -aggiunge- ancora questa struttura non ha un percorso chiaro e differenziato poiché entrata ed uscita coincidono, mentre, come tutti sappiamo, agli esercenti commerciali è stato chiesto di avere all’interno delle proprie attività dei percorsi diversificati. Chi era in fila ... Leggi su udine20 (Di lunedì 26 ottobre 2020) “E’ scandaloso quanto ho visto questa mattina effettuando un’ispezione presso idell’Asp diin cui si eseguono i tamponi. Fare un tampone indell’Asp in cui non c’è la possibilità di rispettare i protocolli sanitari anti Covid-19 è vergognoso, sarebbe indecente usarli, quei, anche solo come depositi”. Lo rivela il senatore M5S Nicola, presidente della commissione parlamentare Antimafia. “Dopo mesi -aggiunge- ancora questa struttura non ha un percorso chiaro e differenziato poiché entrata ed uscita coincidono, mentre, come tutti sappiamo, agli esercenti commerciali è stato chiesto di avere all’interno delle proprie attività dei percorsi diversificati. Chi era in fila ...

