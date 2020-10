Moon Knight: Oscar Isaac protagonista della serie Marvel? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo alcune indiscrezioni l'attore Oscar Isaac starebbe per accettare il ruolo da protagonista in Moon Knight, la nuova serie Marvel. Oscar Isaac potrebbe essere il protagonista di Moon Knight, una delle prossime serie live-action prodotte da Marvel per Disney+. Per ora, come prevedibile, i produttori non hanno ancora confermato l'indiscrezione pubblicata da Variety e non resta che attendere per scoprire se verrà raggiunto l'accordo. L'attore Oscar Isaac ritornerebbe grazie a Moon Knight nel mondo dei fumetti dopo aver recitato nel film X-Men: Apocalisse e collaborerebbe con ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Secondo alcune indiscrezioni l'attorestarebbe per accettare il ruolo dain, la nuovapotrebbe essere ildi, una delle prossimelive-action prodotte daper Disney+. Per ora, come prevedibile, i produttori non hanno ancora confermato l'indiscrezione pubblicata da Variety e non resta che attendere per scoprire se verrà raggiunto l'accordo. L'attoreritornerebbe grazie anel mondo dei fumetti dopo aver recitato nel film X-Men: Apocalisse e collaborerebbe con ...

_DrCommodore : Oscar Isaac sarà Moon Knight nella serie su Disney+! - - lnclt_dulac : Non io che ho confuso Moon Knight con Silver Surf, no no - vikientofu : Raga cos’è Moon Knight? #ignoranzaMarvelPortamiVia - starmora_x : Vabbè raga ora che sono interessata qualcuno mi spiega chi cavolo è Moon Knight? - MangaForevernet : ? Moon Knight: Oscar Isaac sarà il protagonista? ? ? -