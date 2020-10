Monza, per Finotto rottura del crociato. Stagione finita (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Monza, con un comunicato ufficiale, ha reso noto l’esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore Finotto, che hanno rivelato la rottura del legamento crociato del ginocchio. Questo il comunicato del Monza: “Mattia Finotto, che si era infortunato nel corso della gara di sabato contro il ChievoVerona, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore verranno decise le modalità di intervento chirurgico. I tempi di recupero sono stimati in circa 5/6 mesi. Auguri di pronta guarigione a Mattia da tutta la grande famiglia biancorossa”. Foto: Sito Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il, con un comunicato ufficiale, ha reso noto l’esito degli esami a cui si è sottoposto il giocatore, che hanno rivelato ladel legamentodel ginocchio. Questo il comunicato del: “Mattia, che si era infortunato nel corso della gara di sabato contro il ChievoVerona, ha riportato ladel legamentodel ginocchio sinistro. Nelle prossime ore verranno decise le modalità di intervento chirurgico. I tempi di recupero sono stimati in circa 5/6 mesi. Auguri di pronta guarigione a Mattia da tutta la grande famiglia biancorossa”. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

