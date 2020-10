Misure anti-Covid, sospese attività ambulatoriali all’Ospedale “Fatebenefratelli” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, rappresenta che in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia ed alle ordinanze regionali volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19, ha provveduto alla sospensione di tutte le attività ambulatoriali dal 27 ottobre 2020 sino a nuove disposizioni, sono state fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazioni di urgenza nonché quelle oncologiche-chemioterapiche. L'articolo Misure anti-Covid, sospese attività ambulatoriali all’Ospedale “Fatebenefratelli” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, rappresenta che in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia ed alle ordinanze regionali volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da-19, ha provveduto alla sospensione di tutte le attivitàdal 27 ottobre 2020 sino a nuove disposizioni, sono state fatte salve le prestazionirecmotivazioni di urgenza nonché quelle oncologiche-chemioterapiche. L'articoloattivitàall’Ospedale “Fatebenefratelli” proviene da Anteprima24.it.

