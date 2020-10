Missili ed elezioni Così Putin tende forse la mano a Trump

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo il New Start, Vladimirlaa Donaldanche sul trattato Inf, lo storico accordo del 1987 da cui gli Stati Uniti si sono ritirati lo scorso anno accusando la Russia di reiterate violazioni. Ora il capo del Cremlino invita a trovare “schemi di stabilità” alternativi, proponendo il ritiro deicontestati dal fronte europeo e un allargamento del sistema di controllo alla regione Asia-Pacifico, dove l’interesse di Mosca converge con quello di Washington per inglobare anche la Cina. L’ACCORDO Pare un momento propizio per gli accordi in campostico tra Russia e Stati Uniti. La scorsa settimana sono arrivate novità positive sul rinnovo del trattato New Start, in scadenza a febbraio, con un’intesa di massima che ...