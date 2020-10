“Mio padre di 77 anni in ambulanza rifiutato dal Pronto Soccorso perché pieno” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La denuncia di una signora che racconta che dopo che la centrale operativa di Nola ha dato l’ok per il ricovero di suo padre per un problema respiratorio, una volta davanti all’ospedale l’ambulanza ha trovato il cancello serrato. Era tutto pieno. Il video Situazione sanità in Campania: mio padre 77 anni si chiama il Pronto Soccorso per un problema respiratorio, arriva l’ambulanza lo visita, la centrale operativa comunica al dottore dell ambulanza che c’è posto all ospedale a Nola. Caricano papà e si parte (per fortuna noi decidiamo di andare dietro con l’auto) Arrivati a Nola il cancello per accendere al Pronto Soccorso è chiuso con il catenaccio, il ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) La denuncia di una signora che racconta che dopo che la centrale operativa di Nola ha dato l’ok per il ricovero di suoper un problema respiratorio, una volta davanti all’ospedale l’ha trovato il cancello serrato. Era tutto pieno. Il video Situazione sanità in Campania: mio77si chiama ilper un problema respiratorio, arriva l’lo visita, la centrale operativa comunica al dottore dellche c’è posto all ospedale a Nola. Caricano papà e si parte (per fortuna noi decidiamo di andare dietro con l’auto) Arrivati a Nola il cancello per accendere alè chiuso con il catenaccio, il ...

