Milano | pugni e coltellate in via Ciceri | cinquantenne in fin di vita

(Di lunedì 26 ottobre 2020), 26 ottobre 2020 -, calci efino a farlo cadere a terra, dove verrà soccorso in arresto cardiaco . Sono le 18.30 di ieri e la zona è quella di piazza Insubria, per la ...

RedazioneLaNews : #Milano Milano, minacciato con un coltello e preso a calci e pugni dal branco per 5 euro: due arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Milano pugni

La Milano

i pugni chiusi in segno di protesta. La temperatura è alta. E Confcommercio teme per la tenuta delle imprese. Il segretario generale Marco Barbieri riporta le stime in mano all'associazione e chiede ...Milano, 26 ottobre 2020 - Pugni , calci e coltellate fino a farlo cadere a terra, dove verrà soccorso in arresto cardiaco. Sono le 18.30 di ieri e la zona è quella di piazza Insubria, per la ...