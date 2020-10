Milano. Porta Genova si è rifatta il look: nuove piante e colore (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono stati completati i lavori di restyling di piazzale Porta Genova, riconfigurata e parzialmente pedonalizzato nel 2019 con un intervento di urbanistica tattica nell’ambito del progetto Piazze aperte. Attraverso un Patto di collaborazione firmato con l’Amministrazione, Assoverde, Nespoli vivai e Progetto Seminiamo sono state ripristinate le colorazioni già presenti sul manto stradale, è stato raddoppiato il numero di piante esistenti, sono stati verniciati i vasi. I volontari di Retake Milano hanno completato l’intervento con la verniciatura sia dei nuovi vasi che di quelli preesistenti, tornando dopo un anno a prendersi cura della piazza a strisce bianche e blu. La manutenzione dell’area per i prossimi 12 mesi sarà in capo a Progetto Seminiamo, attraverso la cooperativa ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono stati completati i lavori di restyling di piazzale, riconfigurata e parzialmente pedonalizzato nel 2019 con un intervento di urbanistica tattica nell’ambito del progetto Piazze aperte. Attraverso un Patto di collaborazione firmato con l’Amministrazione, Assoverde, Nespoli vivai e Progetto Seminiamo sono state ripristinate le colorazioni già presenti sul manto stradale, è stato raddoppiato il numero diesistenti, sono stati verniciati i vasi. I volontari di Retakehanno completato l’intervento con la verniciatura sia dei nuovi vasi che di quelli preesistenti, tornando dopo un anno a prendersi cura della piazza a strisce bianche e blu. La manutenzione dell’area per i prossimi 12 mesi sarà in capo a Progetto Seminiamo, attraverso la cooperativa ...

