Milano, la didattica a distanza svuota i mezzi di trasporto pubblici. Le immagini (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Milano la didattica a distanza svuota i mezzi di trasporto pubblico e le piazzole d'attesa. Sulle linee che percorrono la circolare della città, dove fino a pochi giorni fa si registravano assembramenti e resse sui mezzi, soprattutto di giovani che si recavano a scuola, non si registrano criticità. Questo il risultato ottenuto dopo la decisione del governatore della Lombardia Attilio Fontana di prevedere, da oggi, il 100% della didattica a distanza per le scuole superiori L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Milano didattica Milano, la didattica a distanza svuota i mezzi di trasporto pubblici. Le immagini Il Fatto Quotidiano Trasporti Milano, Granelli: sempre in meno sui mezzi, siamo al 41% e abbiamo aumentato le corse del 10%

L’assessore: i cittadini stanno diminuendo, in virtù delle misure regionali che hanno ridotto alcune attività e poi perché la gente, appena può, cerca di stare di più a casa ...

Galli: “Ognuno si faccia il proprio lockdown, è la sola misura efficace”

È la ricetta del professor Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive del “Sacco” di Milano, che in un’intervista ... La differenza fra il 75 e il 100% di didattica a distanza ...

