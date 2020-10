Milano: fumogeni e blocco traffico anti covid davanti alla sede di Regione Lombardia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Proteste sotto la sede della Regione Lombardia, a Milano, dove decine di manifestanti si sono trovati in presidio per manifestare il loro dissenso nei confronti delle misure anti-covid. Palazzo ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Proteste sotto ladella, a, dove decine di manifestsi sono trovati in presidio per manifestare il loro dissenso nei confronti delle misure. Palazzo ...

Proteste sotto la sede della Regione Lombardia, a Milano, dove decine di manifestanti si sono trovati in presidio per manifestare il loro dissenso nei confronti delle misure anti-covid.

