Milano-Bicocca nella top ten dei posti in cui lavorare

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) (, 26 ottobre 2020) - Ottavo posto per l'Ateneo milanese, su 400 posizioni,classifica Italy's Best employers 2021, stilata da Statista, piattaforma digitale tedesca, e pubblicata oggi su L'Economia del Corriere della Sera, 26 ottobre 2020 – L'Università ditra i migliori dieciin cuiin Italia su oltre 400 imprese di tutti settori. L'Ateneo conquista l'ottavo postoclassifica generale e il gradino più alto del podiograduatoria “Educazione e ricerca”. La classifica Italy's Best employers 2021, pubblicata oggi sul settimanale “L'Economia” del “Corriere della Sera”, è il risultato di un sondaggio condotto nei mesi ...