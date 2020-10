Milan-Roma, Varriale contro Giacomelli: “Peggior arbitro italiano” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Comunque finisca Milan-Roma, Giacomelli si conferma il peggior arbitro italiano. Scarso tecnicamente e presuntuoso al punto da non andare mai al Var, dopo 2 rigori inventati. La domanda è: perché non viene fermato?“. Queste le dichiarazioni su Twitter del vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale a proposito della direzione arbitrale di Piero Giacomelli, al centro delle polemiche per due rigori inesistenti assegnati alle due squadre in campo scontentando entrambe a San Siro. Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) “Comunque finiscasi conferma il peggioritaliano. Scarso tecnicamente e presuntuoso al punto da non andare mai al Var, dopo 2 rigori inventati. La domanda è: perché non viene fermato?“. Queste le dichiarazioni su Twitter del vicedirettore di Rai Sport Enricoa proposito della direzione arbitrale di Piero, al centro delle polemiche per due rigori inesistenti assegnati alle due squadre in campo scontentando entrambe a San Siro.

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - AntoVitiello : #Calhanoglu torna tra i convocati, presente nella lista ufficiale diramata dal #Milan per la sfida di stasera contr… - SaverioTolomeo : @PinoVaccaro77 Il Milan ha giocato meglio, ma non mi é sembrata una squadra irresistibile. Io continuo a pensare ch… - GiordanoSepi : #MilanRoma 3-3 Il Milan ha giocato meglio, ma noi abbiamo un buono spirito e non ci arrendiamo mai. Daje Roma! -