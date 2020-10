Milan-Roma, ultimo giro di tamponi negativo: la gara si gioca (Di lunedì 26 ottobre 2020) regolarmente. I rossoneri temevano un focolaio più esteso ma al momento i casi restano cinque Una vigilia travagliata per l’ultimo posticipo di questa quinta giornata di Serie A. Il Milan ospita la Roma a San Siro e deve fare i conti con i problemi legati … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) regolarmente. I rossoneri temevano un focolaio più esteso ma al momento i casi restano cinque Una vigilia travagliata per l’posticipo di questa quinta giornata di Serie A. Ilospita laa San Siro e deve fare i conti con i problemi legati … L'articolo proviene da Inews.it.

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - AntoVitiello : Allenamento #Milan terminato, #Calhanoglu ha svolto lavoro in gruppo con i compagni. Domani mattina verso ora di pr… - MarioGiunta : Milan, super recupero di Calhanoglu. Ha fatto rifinitura con la squadra e dunque disponibile (salvo sorprese) per l… - Ultron65 : RT @GiancarloDeRisi: Covid: Milan, positivi Donnarumma e Hauge. Stasera la gara con la Roma ANSA - TrashTweetsOnIy : Tra 7 minuti, farò un pronostico per Milan-Roma -