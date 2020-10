Milan-Roma: Saelemaekers gol, che assist di Rafael Leao (VIDEO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alexis Saelemaekers, il Milan è nuovamente in vantaggio. Comincia il secondo tempo e i rossoneri trovano immediatamente il 2-1 grazie alla rete del belga che si inserisce in area di rigore e con un tiro di prima trafigge Mirante. Ma il merito è tutto di Rafael Leao che con un ottimo spunto dalla sinistra la mette in mezzo perfettamente per il compagno. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Alexis, ilè nuovamente in vantaggio. Comincia il secondo tempo e i rossoneri trovano immediatamente il 2-1 grazie alla rete del belga che si inserisce in area di rigore e con un tiro di prima trafigge Mirante. Ma il merito è tutto diche con un ottimo spunto dalla sinistra la mette in mezzo perfettamente per il compagno.

