Milan-Roma, Romagnoli a Giacomelli dopo il rigore: “Scandaloso” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tante polemiche a San Siro, teatro di Milan-Roma, posticipo della quinta giornata di Serie A 2020/2021. dopo la concessione del calcio di rigore ai giallorossi per un contatto dubbio tra Bennacer e Pedro, il capitano rossonero Alessio Romagnoli si è rivolto duramente all’indirizzo dell’arbitro Giacomelli: “Vergognoso”, ha detto il difensore azzurro riferendosi all’episodio che ha portato al penalty poi trasformato da Veretout. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tante polemiche a San Siro, teatro di, posticipo della quinta giornata di Serie A 2020/2021.la concessione del calcio diai giallorossi per un contatto dubbio tra Bennacer e Pedro, il capitano rossonero Alessiognoli si è rivolto duramente all’indirizzo dell’arbitro: “Vergognoso”, ha detto il difensore azzurro riferendosi all’episodio che ha portato al penalty poi trasformato da Veretout.

acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - AntoVitiello : #Calhanoglu torna tra i convocati, presente nella lista ufficiale diramata dal #Milan per la sfida di stasera contr… - AntoVitiello : Allenamento #Milan terminato, #Calhanoglu ha svolto lavoro in gruppo con i compagni. Domani mattina verso ora di pr… - Skymaxis1 : Non so se sia più ridicolo il rigore dato alla Roma o quello dato al Milan. Sta di fatto che la Roma è ridicola, g… - _Releo : onestamente dai, il rigore per la roma ci poteva stare come non ci poteva stare (forse più no che sì) ma quello per… -