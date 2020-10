Milan-Roma, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Milan-Roma, match valido per la quinta giornata di Serie A 2020/2021. Il posticipo che chiude il turno di campionato è la grande occasione per i rossoneri di andare in fuga addirittura a +4 dalle inseguitrici, mentre i giallorossi risalirebbero la china coi i tre punti portandosi a quota dieci. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 26 ottobre, chi la spunterà a San Siro? Milan-Roma sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Luca Marchegiani. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ile isu Skydi, match valido per la quinta giornata di. Il posticipo che chiude il turno di campionato è la grande occasione per i rossoneri di andare in fuga addirittura a +4 dalle inseguitrici, mentre i giallorossi risalirebbero la china coi i tre punti portandosi a quota dieci. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 26 ottobre, chi la spunterà a San Siro?sarà visibile su SkyA con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Luca Marchegiani.

